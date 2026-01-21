Holt Brooklyn Beckham nun zum endgültigen Schlag gegen Mama Victoria aus?

Ein eskalierter Familienstreit der Beckhams sorgt derzeit für Schlagzeilen – und alles dreht sich um zwei Fragen: Wer sagt die Wahrheit? Und: Wo ist das Hochzeitsvideo, das Victoria Beckham beim "unangemessenen" Tanz mit Sohn Brooklyn zeigt? Denn laut dem 26-Jährigen soll dies ein Grund gewesen sein, wieso der Tag für ihn und Ehefrau Nicola "ruiniert" gewesen sei. Bisher haben nur Brooklyn und Nicola Zugang zu diesem Video, wie die britische Daily Mail berichtet. Könnte sich das bald ändern?

Wo ist das Hochzeitsvideo? Warum nur das junge Ehepaar dieses Videomaterial besitzt, obwohl knapp 500 Gäste bei der Hochzeit (im Jahr 2022) anwesend waren, ist leicht erklärt: Bei der exklusiven Feier galt eine strenge Handyregelung. Alle Gäste mussten ihre Smartphones gleich zu Beginn der Feierlichkeiten abgeben. Stattdessen erhielten sie einfache Klapphandys – geeignet für Schnappschüsse, aber nicht für qualitativ hochwertige Videoaufnahmen. So wollte man sicher stellen, dass keinerlei Aufnahmen an die Presse weitergegeben werden konnte. Nun gibt es freilich den Hochzeits-Elefanten im Raum: Wird Brooklyn das Video veröffentlichen, um Mama Victorias Image den Todesstoß zu versetzen? Um sie erneut zu demütigen (Kritiker werfen dem 26-Jährigen vor, dass es ihm bei seinem Statement genau darum ginge)? Und/Oder um zu beweisen, dass er tatsächlich die Wahrheit sagt? Eine anonyme Quelle diesbezüglich gegenüber der Daily Mail: "Brooklyn hält alle Fäden in der Hand, was das Video von Victorias 'unangemessenem' Tanz angeht." Und weiter: "Tausende Menschen spekulieren jetzt, wie unangemessen Victorias Performance wirklich war. Das Video zu veröffentlichen wäre der ultimative Beweis, dass alles, was Brooklyn behauptet, stimmt.“

Sagt Brooklyn tatsächlich die Wahrheit? Aktuell scheint es zwei Lager in der Causa Beckham zu geben – jene, die Brooklyns Statement unterstützen, und jene, die sich auf die Seite seiner Familie schlagen. Einer von Brooklyns Unterstützern ist Stavros Agapiou, Gast auf der Hochzeit und Partner des bekannten DJs Fat Tony. In einem inzwischen gelöschten Kommentar unter einem Fan-Video schrieb Agapiou: "Ich war dort und sie hat es getan, er sagt die Wahrheit." Doch es gibt auch Zweifel an Brooklyns Darstellung der Ereignisse. Ein Artikel in der Vogue, der kurz nach der Hochzeit auf Basis der Informationen des Brautpaares veröffentlicht wurde, zeichnet nämlich ein anderes Bild. Demnach hatte Brooklyn seine Mutter selbst auf die Bühne gebeten, um mit ihm zu tanzen – begleitet von seinem Vater David und seiner Schwester Harper (14). Auch der Zeitpunkt des Auftritts von Sänger Marc Anthony wird infrage gestellt. Laut Brooklyn soll dieser während des Eröffnungstanzes aufgetreten sein – den Victoria Nicola eben gestohlen haben soll. Doch der Vogue-Bericht legt nahe, dass Anthony erst später am Abend auf der Bühne stand.