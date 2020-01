Dschungelcamp-Voting-Panne: Ist Claudia Norberg zu Unrecht rausgeflogen?

Jene Zuschauer, die die mittlerweile ungültige Nummer anriefen, konnten also nicht dafür stimmen, dass Norberg in der Sendung bleibt. Am Endergebnis habe das aber nichts geändert. Norberg musste die Sendung rechtmäßig verlassen, ließ RTL inzwischen verlautbaren. Auch die Moderatoren der Sendung äußerten sich scherzhaft über den kleinen Zahlendreher, der ohne weitere Konsequenzen blieb. "Endlich haben wir unseren jährlichen Skandal - die große Voting Panne", so Daniel Hartwich tags darauf. "Da habe ich verrückter Vogel doch tatsächlich nachts um zwei Uhr genau das vorgelesen, was man mir auch aufgeschrieben hat. Wie konnte ich nur?" Sonja Zierlow ergänzte: "Ansonsten waren natürlich alle Votingaufrufe und alle Einblendungen korrekt. Das Votingergebnis ist gültig".