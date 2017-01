Das gab's noch nie: Nastassja Kinski hat als bislang einzige Kandidatin schon vor dem Start der Show "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" aufgegeben.

Nur eine Woche vor Beginn des Dschungelcamps, will die als fix eingeplante Kandidatin Kinski nun doch nicht an der RTL-Sendung im australischen Dschungel teilnehmen, wie die Bild berichtet.

Der Kölner Express zitiert eine Quelle über den angelichen Grund der Absage:

„Ein Freund soll sie wohl aufgeklärt haben, für was sie engagiert wurde und was sie in der Show tun muss. Er soll ihr abgeraten haben.“ Dass sich Kinski allerdings vor der Zusage nicht über die berüchtigte Ekel-Show schlau gemacht hat, ist einigermaßen merkwürdig.

Erst kurz vor dem Abflug (am Freitag) nach Australien habe sie ihre Teilnahme abgesagt - damit entgeht der nicht gerade mit Jobs überschütteten Schauspielerin nun auch eine beachtliche Summe für ihren Dschungel-Start. Angeblich müssen Kandidaten, die nach Vertragsunterzeichung abspringen sogar bis zu 50.000 Euro Schadensersatz zahlen.

Kader Loth ist Kinskis Ersatz

Trash-Star Kader Loth wird nun anstatt des ehemaligen Hollywood-Stars in den australischen Busch ziehen. Loth war bereits als mögliche Ersatzkandidatin für etwaige Ausfälle bekannt.

Foto: APA/dpa/Jörg Carstensen

Kinski war zuletzt in den Schlagzeilen weil ihre Kurzzeitliebe Ilia Russo sich von der Schauspielerin getrennt hat, sie aber dennoch immer wieder Fotos von sich und Russo als verliebtes Paar im Netz postete. Der Profitänzer wollte nach dem kurzen Techtelmechtel, für das Kinski sogar von Los Angeles in seine deutsche Heimat zog, wieder zurück zu seiner Ex.

Die noch nicht offiziell bestätigten Kandidaten laut Bild: