Droht Kündigung? Netflix verrät, wie es mit Meghan & Harry weitergeht

"Wir schätzen unsere Partnerschaft mit Archewell Productions", teilte der Netflix-Sprecher mit. "'Harry & Meghan war Netflix' größtes Dokumentarfilm-Debüt aller Zeiten und wir werden weiterhin an einer Reihe von Projekten zusammenarbeiten, darunter auch an der kommenden Dokumentarserie 'Heart of Invictus'."

Während "Harry & Meghan" einen Einblick in die schwierige Beziehung des Paares zum Rest der königlichen Familie gab, folgt "Heart of Invictus" einer Gruppe von Athleten, die an den Invictus Games von Prinz Harry teilnahmen, einem Wettbewerb für verwundetes Militärpersonal.