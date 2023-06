Körpersprache-Expertin über Sophies "Gesten der Besorgnis" gegenüber König Charles

Selten hat man König Charles III. so emotional gesehen wie vergangene Woche, als er sich bei einem Pferderennen von Royal Ascot über seinen ersten Ascot-Sieg freute. Sowohl er als auch Queen Consort Camilla vergossen Tränen der Rührung und Freude. Körpersprache Expertin Judi James will einen weitere, emotionale Moment beobachtet haben, die sich - wenn auch mehr verhohlen - zwischen Charles und Sophie, der Herzogin von Edinburgh, bei der Pferderenn-Veranstaltung abgespielt haben soll.

Herzogin Sophie besorgt um Charles?

Judi James hat die Interaktion zwischen dem König und der Herzogin von Edinburgh am 21. Juni kommentiert. Dabei hätten gleich mehrere Gesten der Herzogin von Edinburgh während ihrer gemeinsamen Zeit in Ascot gegenüber König Charles auf "Anzeichen von Besorgnis" hingedeutet, behauptet die Expertin für Körpersprache gegenüber The Daily Express.

