Warum die Gefühle aus König Charles in Ascot nur so heraussprudelten

Ascot ist vor allem wegen des in Teilen des Zuschauerbereichs streng überwachten Dress-Codes ein beliebtes Event, für das sich viele Besucherinnen und Besucher eigens ausstaffieren. Beispielsweise gilt in der "Royal Enclosure" für Männer Zylinder-Pflicht. Auch Frauen müssen einen Hut tragen, schulterfreie Kleider sind nicht erlaubt. Das mehrtägige Pferderennen-Spektakel ging am Samstag zu Ende.