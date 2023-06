Jennifer Lawrence äußert sich erstmals zu Affärengerüchten

Lief da was zwischen Jennifer Lawrence und Liam Hemsworth am Set von "Tribute von Panem"? Diese Frage hat Fans der beiden Stars ja schon oft beschäftigt. Erst Anfang des Jahres waren die Gerüchte einmal mehr hochgekocht, als Fans von Miley Cyrus im Musikvideo zu ihrem Song "Flowers" eine versteckte Anspielung auf Lawrence entdeckt haben wollen.

Lawrence: Hemsworth ging nicht fremd

In der Montagsfolge von "Watch What Happens Live" versicherte Jennifer Lawrence gegenüber Moderator Andy Cohen allerdings, dass sie sich nie mit Liam Hemsworth getroffen habe, während er mit Miley Cyrus zusammen war.

