Nazan Eckes: Lebensverändernder Schritt nach Trennung von Julian Kohl

"Ich verlagere mein Leben Stück für Stück komplett hierher, deshalb sieht man mich immer öfters auf der Insel", erklärte Nazan Eckes. "Ich arbeite gerade daran, bald fest auf Mallorca zu wohnen."

Sie liebe "die Natur, die Berge, das Meer und die Sonne", die Mallorca zu bieten hat. Sie habe schon immer davon geträumt, eines Tages in einer solchen Umgebung zu wohnen. "Und jetzt wird dieser Traum nach und nach wahr", schwärmt Eckes.

Aus beruflichen Gründen würde sie aber auch weiterhin noch oft in Deutschland sein, sinnierte Eckes weiter. "Ich fliege ja ohnehin für die Arbeit viel hin und her, ich bin ja schon länger nicht mehr fest an einem Ort", so Eckes zu ihrem Jet-Set-Leben. "In Zukunft fliege ich dann einfach von Mallorca aus."

Co-Parenting mit Julian Kohl

Ein Umzug nach Mallorca würde auch für ihre beiden Söhne Lounis und Ilyas, die Eckes mit ihrem Ex-Mann, dem österreichischen Künstler Julian Khol, teilt, eine große Veränderung mit sich bringen.

Die Erziehung ihrer Kinder werden sich Eckes und Kohl aber auch weiterhin teilen. Das Ex-Paar hatte bereits das vergangene Weihnachtsfest zusammen auf Mallorca verbracht.