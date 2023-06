Folgen sichtbar: Helene Fischer erstmals nach Bühnen-Unfall gesehen

Helene Fischer hat sich während einer Show am 18. Juni in Hannover auf der Bühne verletzt. Das Konzert wurde abgebrochen, der deutsche Schlagerstar ging blutend von der Bühne. Die Sängerin habe sich in ein Spital begeben und dieses nach der Behandlung wieder verlassen, hieß es nach dem Vorfall. Jetzt zeigte sich die Musikerin zum ersten Mal nach ihrem Unfall in der Öffentlichkeit.

Helene Fischer: Unfall-Folgen noch zu erkennen

Fischer besuchte mit ihrem Mann Thomas Seitel das Beyoncé-Konzert in Frankfurt. Sie wurde im Publikum geknipst, berichtet die Bild-Zeitung. Das Paar saß im VIP-Bereich von Fischers Tournee-Veranstalters Live Nation.

