Katherine Schwarzenegger "beschämt", wie Papa Arnie sie früher zur Schule brachte

Auf die Frage der Moderatorin, wie es denn gewesen sei mit "dem krassesten Vater aller Zeiten, mit jemandem, der so muskulös und stark ist, und im wahrsten Sinne des Wortes der Terminator", entgegnete sie: "Ich erinnere mich an erste Mal, als mir klar wurde: 'Okay, etwas ist anders', weil mein Vater uns in einem Hummer-Geländewagen ohne Fenster, Türen und Dach zur Schule gebracht hat. Und ich war so beschämt", so Katherine.

"Ich fragte ihn: 'Kannst du mich bitte unten an der Straße absetzen? Bitte, es ist mir so peinlich. Können wir bitte einfach den Minivan nehmen? Ich mag das einfach nicht.'"

