Chris Pratt bekam nach Zigarre mit Arnold Schwarzenegger "massive Lungenentzündung"

Ehefrau Katherine habe sich erkundigt, was das Duo vorhabe. Er habe abgewunken und gesagt, dass alles okay sein würde. Falsch gedacht. Am nächsten Morgen sei es ihm schlecht ergangen: Er habe sich eine "massive Lungenentzündung" eingefangen, so Pratt. Heute scheint er darüber lachen zu können.

"Es gibt Gruppenzwang, und dann gibt es Arnold-Schwarzenegger-Zwang", scherzte Pratt, der außerdem verriet, dass Schwarzenegger in der Familie nicht etwa "Grandpa", sondern "Opa" genannt werde. Sehen Sie Chris Pratts Auftritt bei Jimmy Fallon hier: