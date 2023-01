Jennifer Lawrence und Liam Hemsworth: Mehr als nur Co-Stars?

Online-"Detektive" wiesen darauf hin, dass das Kleid des Popstars in seinem neuen Video dem goldenen Kleid ähnelt, das Lawrence trug, als sie 2012 mit Hemsworth in Los Angeles die Premiere von "Die Tribute von Panem" besuchte. Die Ähnlichkeit zwischen den beiden Outfits wird in einem viralen TikTok-Video mit dem Titel "Tell us Miley! Queen of Shade" thematisiert, welches Aufnahmen von Cyrus im "Flowers"-Video und Lawrence gegenüberstellt.

Das Posting ließ die längst vergessenen Gerüchte einmal mehr zum Diskussionsthema in den sozialen Medien werden. Obwohl Miley Cyrus sich nie öffentlich zu Lawrence geäußert hat, glauben einige Fans nämlich, sie würde der Oscar-Preisträgerin eins auswischen wollen, weil Lawrence und Liam angeblich eine Affäre am Set von "Tribute von Panem" gehabt haben sollen, als dieser eigentlich noch mit Cyrus zusammen war.