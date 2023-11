Die vielen tragischen Verluste im Leben von Jennifer Aniston

Mitarbeiter verungl√ľckte t√∂dlich bei Motorrad-Unfall

Am 4. Juli 2022 wurde Jennifer Aniston vom pl√∂tzlichen Tod einer Person, mit der sie zusammengearbeitet hatte, ersch√ľttert. Gunnar Mortensen, ein Kameraassistent, der bei Anistons Serie "The Morning Show" angestellt war, starb an den Folgen eines t√∂dlichen Motorradunfalls. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete Mortensen bereits seit zwei Staffeln mit Aniston und der Crew zusammen. Die Schauspielerin nahm auf Social Media Abschied.

"Vergangene Woche haben wir Gunnar Mortensen pl√∂tzlich und auf tragische Weise verloren", teilte Aniston damals in einer Instagram-Story mit. Sie bezeichnete den verstorbenen Kameramann als "eines der strahlenden Lichter an unserem 'The Morning Show'-Set". Anschlie√üend forderte sie ihre mehr als 40 Millionen Follower auf, f√ľr eine GoFundMe-Seite zu spenden, die eingerichtet wurde, um Mortensens Frau und ihren kleinen Sohn zu unterst√ľtzen. Sie beendete ihre Hommage mit den Worten: "Wir werden dich vermissen, Gunnar."