Matthew Perry über "beängstigenden" Moment mit Jennifer Aniston

In seinen neuen Memoiren, die am 1. November erscheinen, legt Matthew Perry unter anderem offen, wie sehr seine Drogen- und Alkoholabhängigkeit sein Leben verschlungen hat. Bereits vor Jahren hatte er gestanden, während der Dreharbeiten zur Sitcom "Friends" täglich getrunken und Tabletten genommen zu haben - bis seine Probleme schließlich so offensichtlich wurden, dass er sich in eine Entzugsklinik begeben musste.

Aniston konfrontierte Perry mit Suchtproblemen

In einem Interview mit Diane Sawyer, das am 28. Oktober in voller Länge auf ABC ausgestrahlt werden soll, enthüllt der 53-Jährige jetzt, dass es keine Geringere als seine "Friends"-Kollegin gewesen sei, die ihn damals mit seinen Suchtproblemen konfrontierte und ihn offen auf sein heimliches Trinken ansprach.