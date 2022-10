"Fast gestorben": Matthew Perry im Koma wegen Opioid-Sucht

"Ich wurde an ein Ding namens ECMO-Maschine [Anm.: ein medizinisches Gerät, das technisch einer Herz-Lungen-Maschine gleicht] angeschlossen, welche die gesamte Atmung für Ihr Herz und Ihre Lunge übernimmt", erinnerte sich Perry an die wohl schlimmste Zeit in seinem Leben. "Und das nennt man Ave Maria. Das überlebt keiner."

Trotz der Angst um sein Leben geht es Perry mittlerweile besser. In seinen neuen Memoiren, die am 1. November erscheinen, legt er unter anderem offen, wie sehr seine Drogen- und Alkoholabhängigkeit sein Leben verschlungen hat.