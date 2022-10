Britney Spears: "Mein Vater wollte mich umbringen"

Glücklicherweise bewahrheiteten sich ihre Sorgen nicht. "Mir geht es gut. Ich lebe (...). Es fühlte sich an, als würde mein Vater versuchen, mich umzubringen. Und ich hoffe, er brennt verdammt noch mal in der Hölle", sagt Spears in der Audiobotschaft auch.

In weiteren Tweets gibt sie an, an Konsequenzen zu glauben. Außerdem zählte sie Situationen auf, denen ihr Vater sie ausgesetzt habe. Jeden Tag seien etwa Krankenschwestern anwesend gewesen, die sie beim Duschen und Ankleiden beobachtet hätten. Gerne würde sie wissen, wie er sich unter diesen Umständen fühlen würde. "Ich verstehe nicht, wie er so einfach mit dem davonkommen kann, was mir angetan wurde", so Spears.