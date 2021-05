Deutsches Model Lena Gercke an Corona erkrankt

Auch Lena Gercke hat's erwischt: Die 33-Jährige hatte sich mit Corona angesteckt, wie sie nun in ihrer YouTube-Dokumentation "Lena Gercke Doku - It’s About You" verraten hat. "Ich lasse die Bombe jetzt gleich mal am Anfang platzen: Ja, ich hatte Corona und mir ging's tatsächlich richtig schlecht", erzählt Lena Gercke, die ihre Erkrankung bisher geheim gehalten hatte.

Lena Gercke spricht über ihre Corona-Infektion

Zu Beginn habe sie nur leichte Grippesymptome gehabt und leicht erhöhte Temperatur, Hals- und Ohrenschmerzen. Doch dann ging es ihr "jeden Tag ein Stückchen schlechter".

Was für sie eine besondere Belastung war: Die ehemalige GNTM-Gewinnerin konnte sich nicht um ihre elf Monate alte Tochter kümmern. "Ich hatte permanent so ein schlechtes Gewissen, dass ich halt als Mutter für sie nicht da sein kann", so Gercke.