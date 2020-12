Lena Gercke zeigt After-Baby-Body: Nackte Grüße aus dem Schlafzimmer

Seit April 2019 ist Lena Gerckes Beziehung mit Regisseur Dustin Schöne bekannt. Ihre gemeinsame Tochter kam im Juli 2020 zur Welt. So offen wie sich Lena Gercke nun in ihrer Instagram-Story präsentiert, ist sie jedoch nicht, wenn es um die Privatsphäre ihres Kindes geht. In den sozialen Medien vermeidet sie es, Fotos von ihrem Baby zu posten.