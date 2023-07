Details zum plötzlichen Tod von Sinead O’Connor enthüllt

"It's been seven hours and fifteen days/ since you took your love away...": Schon die ersten Zeilen sind es, die einem im Gedächtnis bleiben. Sinead O'Connor hat wohl eines der bekanntesten Liebeslieder der Musikgeschichte gesungen - der Song "Nothing Compares 2 U" machte sie 1990 weltweit bekannt. Nun ist die irische Sängerin im Alter von 56 Jahren britischen Medien zufolge tot in ihrem Zuhause in London tot aufgefunden worden. Woran O'Connor gestorben war, bleibt zunächst unklar.

Polizei äußert sich zum Tod von Sinead O'Connor

Mittlerweile wurden weitere Details zum Tod der Musikerin bekannt gegeben. Die Polizei erklärte am Donnerstag, dass die Musikerin in einer Wohnung in London nicht ansprechbar aufgefunden wurde.