Skandale und Schicksalsschläge: Das tragische Leben der Sinead O'Connor

Das tragische Leben der Sinead O'Connor

Sinead O'Connor, die 1990 mit dem Hit "Nothing Compares 2 U" internationale Bekanntheit erlangt hatte, hatte in der Vergangenheit selbst mit psychischen Problemen zu kämpfen. Anfang der Neunziger stand ihr eigentlich eine blühende Karriere bevor, doch Skandale und Schicksalsschläge sollten ihren Weg prägen: Psychische Erkrankungen begleiten ihr gesamtes Erwachsenenleben und beeinflussen ihre Musikkarriere und Äußerungen. So droht O'Connor alle paar Jahre, sich vom Musikgeschäft zurückzuziehen, nur um wieder neue Alben aufzunehmen - allerdings kann sie an den großen Erfolg ihrer früheren Karriere nie mehr anknüpfen. 2011 ist ein besonders dramatisches Jahr, in dem sie Selbstmorddrohungen und verzweifelte Hilferufe twittert. Wenige Monate später sagt sie ihre geplante Tour wegen einer manisch-depressiven Erkrankung ab.

Bereits ihre Kindheits- und Jugendjahre waren eine Belastungsprobe.

Sinead O’Connor wurde 1966 als drittes von fünf Kindern in der Nähe von Dublin geboren. O'Connors Eltern trennten sich, als die Sinead acht Jahre alt war. Das Sorgerecht für die Kinder wurde der Mutter Marie O’Connor zugesprochen. 1979 zog die Sängerin bei ihrer dieser aus aus, um bei ihrem Vater und dessen Lebensgefährtin zu leben.

Als Kind sexuell missbraucht

2017 enthüllte O'Connor, als Kind von ihrer Mutter körperlich und emotional missbraucht worden zu sein. Sie sei in einem "endlosen Rad des Missbrauchs" gefangen gewesen, erzählte die Neunziger-Ikone in der US-Show des TV-Psychologen Dr. Phil. Trotzdem habe sie ihrer Mutter, die bei einem Autounfall verstorben ist, verziehen.

Turbulent sollte die Jugend der Irin verlaufen: O'Connor wurde der Schule verwiesen und wegen Ladendiebstahls für achtzehn Monate in eine Magdalenen Institution eingewiesen. Später besuchte sie das Internat der "Sisters of Our Lady of Charity", eine Institution, die in nach 1990 öffentlich gewordene Skandale wegen Gewalt und Kindesmissbrauchs verwickelt war. O'Connor, die nach eigenen Angaben von einem Geistlichen missbraucht worden sein soll, verließ das Internat im Alter von 16 Jahren, um Gesang und Klavier zu studieren, während sie als Kellnerin jobbte.

Der große Durchbruch gelang Sinéad O’Connor 1990 mit ihrem zweiten Album "I Do Not Want What I Haven’t Got", welches im Jahr darauf für vier Grammys nominiert wurde, und der Single-Coverversion des Prince-Songs "Nothing Compares 2 U".