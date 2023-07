Prinzessin knallhart: Kate hinter Kulissen abgebrühter, als man denkt

Sie gilt als perfekt angepasst an das strenge Hofprotokoll und die Anforderungen an ein Leben im Rampenlicht. Bei ihren öffentlichen Auftritten weiß Prinzessin Catherine stets mit ihrer Leichtigkeit und zugänglichen Art Herzen zu gewinnen.

Doch laut dem königlichen Autor und Korrespondenten Valentine Low ist Prinz Williams Ehefrau hinter den Kulissen "viel härter", als es den Anschein macht.

Kate von klein auf Erfolg gedrillt

In der Vergangenheit häuften sich schon oft Gerüchte über die zukünftige Queen Consort, die als Kate Middleton in eine bürgerliche Familie hinein geboren wurde. So heißt es, Catherines Mutter Carole habe sie von klein auf Erfolg und Perfektionismus gedrillt und ihrer ältesten Tochter eine knallharte Erziehung zukommen lassen.

