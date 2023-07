Sängerin Sinead O'Connor im Alter von 56 Jahren gestorben

Anfang der 1980er-Jahre nahm O'Connor als Teenager ihre ersten Songs auf und gründete die Band Ton Ton Macoute. Ihr erstes Solo-Album "The Lion and the Cobra" entstand, als sie hochschwanger mit ihrem ersten Kind war - das Werk stürmte international die Hitparaden, brachte ihr eine Goldene Schallplatte ein und verkaufte sich 2,5 Millionen mal. Doch wirklich berühmt wurde sie erst mit ihrem zweiten Album "I Do Not Want What I Haven't Got" (1990) und vor allem mit ihrer Version von "Nothing Compares 2 U" (im Original von Prince), in dem O'Connor sich mit dem Unfalltod ihrer Mutter auseinandersetzt.

Psychische Erkrankungen begleiteten ihr gesamtes Erwachsenenleben und beeinflussten ihre Musikkarriere und Äußerungen. So drohte O'Connor alle paar Jahre, sich aus dem Musikgeschäft zurückzuziehen, nur um wieder neue Alben aufzunehmen - allerdings konnte sie an den großen Erfolg ihrer früheren Karriere nie mehr anknüpfen. 2011 war ein besonders dramatisches Jahr, in dem sie Selbstmorddrohungen und verzweifelte Hilferufe twitterte. Wenige Monate später sagte sie ihre geplante Tour wegen einer manisch-depressiven Erkrankung ab.

Vor 18 Monaten, am 8. Jänner 2022, war Shanes 17-jähriger Sohn, nachdem er wegen mehrmaliger missglückter Suizidversuche in ein Krankenhaus eingeliefert worden war, zuerst vermisst und dann tot aufgefunden worden. Der Schicksalsschlag traf Shane schwer, auf Twitter schrieb die Sängerin: "Mein wunderschöner Sohn, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, das Licht meines Lebens, hat heute entschieden, seinen irdischen Kämpfen ein Ende zu setzen und ist nun mit Gott. Möge er in Frieden ruhen und möge niemand seinem Beispiel folgen. Mein Baby. Ich liebe dich so sehr. Bitte sei in Frieden."

In den vergangenen, sehr schwierigen und traumatischen Monaten habe sich O'Connor in mehreren Interviews mit ihrer Vergangenheit befasst, hieß es von ihrem Management. "Sinéad wurde sehr zerbrechlich und fasste die emotionale Entscheidung, aufzuhören, erschöpft und kaputt. Nun hat sie einen neuen Spirit und eine neue Entschlossenheit gefunden und ist glücklicherweise stärker denn je." Ein neues Album, "No Veteran Dies Alone" (Kein Veteran stirbt allein), war eigentlich fürs das Jahr 2022 vorgesehen.

