Der wahre Grund für Sinead O'Connors Tränen in "Nothing Compares 2 U"-Video

Die Welt trauert um die irische Sängerin Sinead O'Connor. Die Musikerin ist im Alter von 56 Jahren verstorben, wie ihre Familie am Mittwoch bestätigt hat. Der große Durchbruch war O’Connor 1990 mit ihrem zweiten Album "I Do Not Want What I Haven’t Got" und der Single-Coverversion des Prince-Songs "Nothing Compares 2 U" gelungen. In dem schlichten Videoclip zu ihrem Kultsong vergoss die Sängerin herzzerreißende Tränen. Wieso sie beim Videodreh geweint hat, hat O’Connor einmal in einem Interview verraten.