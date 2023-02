Alles wieder Walzer: Der Opernball kehrt zurück + Lugner musste warten

Klimakleber kündigten keine Aktion an

Nach dem - gescheiterten - Versuch der "Letzten Generation", beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker eine Aktion durchzuführen, gab es Vermutungen, dass die Gruppe auch den Opernball für einen Klimaprotest nutzen könnte. Dies wies ein Sprecher aber zurück. "Wir werden uns sicherlich nicht in der Oper festkleben", beteuerte er gegenüber der APA. Viel mehr möchten sich die Aktivistinnen und Aktivisten auf ihre laufende Protestwelle konzentrieren.

Demo-Comeback

Dafür feiert die in früheren Jahren berühmt-berüchtigte Opernball-Demo ihr Comeback. Die Kommunistische Jugend Österreichs (KJÖ) ruft zu einem Protestzug auf, der ab 19.00 Uhr am Keplerplatz in Favoriten starten und bis zur Oper führen soll. Das Motto ist ebenfalls wohlbekannt: Marschiert wird unter dem Motto "Eat the Rich" gegen soziale Ungerechtigkeit. Auch die Partei LINKS hat zu einer Kundgebung zwischen Oper und Albertina ab 20.00 Uhr aufgerufen. Die Polizei erwartet etwa 20 bis 30 Teilnehmer, die sich dort gemäß dem Leitmotiv "Punsch the Rich" einfinden könnten. LINKS-Sprecherin Anna Svec hofft auf eine prominente Teilnehmerin und hat Lugners Opernballgast Fonda zur Kundgebung geladen.