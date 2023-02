Demo-Zug zieht Richtung Oper: Das Motto lautet "Eat the Rich"

Um 19.30 Uhr gab es erste Reden, vereinzelt gab es Zwischenrufe mit "Nehammer in den Knast". Kurz darauf setzte sich der Demo-Zug in Bewegung, zu Beginn hörte man vor allem "Anti, Antikaplista"-Rufe. Ebenso zu hören: "Was macht der Regierung Dampf? Klassenkampf" oder "Brecht die Macht der Banken und Konzerne".

Zirka zehn Polizisten marschierten vor den Demonstranten. Kurz vor 20 Uhr waren bereits rund 250 bis 300 Teilnehmer bei der Demonstration.

Geplante Route

Die Route der Demo am Donnerstag führte vom Keplerplatz über Favoritenstraße, Laxenburger Straße, Favoritenstraße und Wiedner Hauptstraße zur Kärntnerstraße. Außerdem war bei der Albertina eine Standkundgebung unter dem Motto "Die Reichen tanzen - wir protestieren gegen Teuerungen" angekündigt. Beide Veranstaltungen waren angemeldet.

Klimaaktivisten der "Letzten Generation", die zuletzt täglich in Wien in Aktion traten, gaben vor dem Opernball an, den Opernball nicht für Proteste zu nutzen.

In der Vergangenheit kam es bei den Opernball-Demos immer wieder zu gröberen Auseinandersetzungen: So fand 1989 eine heftige Straßenschlacht rund um die Oper statt, als die Demonstranten unter anderem den Mercedes eines Ballbesuchers kaperten und als Prellbock gegen die Polizeiabsperrungen benutzten. 52 Verletzte, zwölf Festnahmen und Sachschaden in Millionenhöhe lautete die Bilanz damals.