Opernball-Demo: Polizei erwartet 200 Teilnehmer

Die Kommunistische Jugend Österreichs (KJÖ) ruft zu einem Protestzug auf, der ab 19.00 Uhr am Keplerplatz in Favoriten starten und bis zur Oper führen soll. Das Motto ist ebenfalls wohlbekannt: Marschiert wird unter dem Motto "Eat the Rich" gegen soziale Ungerechtigkeit.

Heftige Straßenschlachten

Unter diesem Wahlspruch gab es beispielsweise 1989 eine der heftigsten Straßenschlachten rund um die Oper, als die Demonstranten unter anderem den Mercedes eines Ballbesuchers kaperten und als Prellbock gegen die Polizeiabsperrungen benutzten. 52 Verletzte, zwölf Festnahmen und Sachschaden in Millionenhöhe lautete die Bilanz damals.