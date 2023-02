Klimaaktivisten wollen bei Opernball nicht in Aktion treten

Orte bleiben Geheimnis

Die Gruppe will sich viel mehr auf ihren derzeit laufende Protestwelle konzentrieren. Dabei wird an jedem Tag - bis zum 24. Februar - der Morgenverkehr in der Bundeshauptstadt an einem neuralgischen Punkt blockiert. Wo die Proteste stattfinden, wird im Vorfeld nicht kommuniziert. Die Ausnahme war der Auftakt am Getreidemarkt. "Wir haben den Treffpunkt nur am ersten Tag der zweiten Protestwelle bekanntgegeben, damit die Leute wissen, wo sie sich solidarisch zeigen können", erklärt Krumpeck. Die anderen Tage bleiben "ein Geheimnis".