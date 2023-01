"Klimakleber"-Protest verpufft in der Bedeutungslosigkeit

Man kann von Protestaktionen halten, was man m√∂chte. Kunstwerke, Gegenst√§nde in Museen oder kulturelle Einrichtungen mit Erd√§pfelp√ľree oder Tomatensuppe zu beschmutzen bringt nichts. Und schon gar nicht, wenn es in diesem Zusammenhang um einen Klimaprotest gehen soll.

Eine Stra√üe zu blockieren, um Aufmerksamkeit f√ľr den Klimaschutz zu erregen ‚Äď volles Verst√§ndnis und Zustimmung. Aber wenn Protest, dann bitte richtig.