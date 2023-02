Opernball: Jane Fonda in Sorge um "kostbare Perle" Staatsoper

Aufruf zum Klimaaktivismus

Die Wiener Oper müsse ein fossiles Unternehmen nicht in seinem Umkreis haben, so Fonda, denn auch das Royal Opera House in London habe seinen 33-jährigen Sponsoringvertrag mit dem Konzern BP beendet. Was den Britinnen und Briten möglich sei, wäre auch in Österreich möglich. Hingegen sei jedoch der sofortige Ausstieg aus Öl und Gas natürlich nicht möglich, stellte Fonda fest, denn "wir sagen nicht, 'dreh den Hahn zu', damit es morgen keine fossilen Brennstoffe mehr gibt". Es gelte aber zu verhindern, dass die Erderwärmung über 1,5 Grad Celsius steigt - und die Zeit dafür sei knapp, denn bis 2030 müsse noch viel geschehen. Die Regierungen müssten jedoch dazu gezwungen werden, sich nicht länger auf fossile Brennstoffe zu verlassen: "Dazu müssen wir eine große Zahl an Menschen auf die Straße bringen, die bereit sind, sich an zivilem Ungehorsam zu beteiligen - und wir müssen es schnell tun."

Die OMV reagierte am Mittwochnachmittag auf Fondas Kritik bei der Pressekonferenz per Twitter: Man lade sie "gerne ein, um mit ihr über die weitere Entwicklung der @omv zu sprechen ... und auch darüber, wie sie mit Sustainable Aviation Fuel in Zukunft ihre Flugreisen nachhaltiger gestalten kann", hieß es von Konzernsprecher Andreas Rinofner unter Anspielung auf den Umstand, dass Fonda mit einem von fossilen Energien betriebenen Flugzeug erst nach Wien gekommen ist.

Auf die Pläne der Staatsoper, den Wiener Opernball künftig auch als "Green Event" auszurichten, hat die Wahl der Sponsoren grundsätzlich jedenfalls keinen Einfluss. Auf eine entsprechende APA-Anfrage an das Umweltministerium hieß es am Donnerstag, "die Auszeichnung als Green Event bezieht sich darauf, ob die Abwicklung einer Veranstaltung den Kriterien entspricht und ökologisch erfolgt. Etwaige Sponsoren sind dabei nicht Teil der Kriterien, sondern fallen in den Zuständigkeitsbereich der Veranstalter:innen".