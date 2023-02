Jane Fonda über "gewaltige" letzte Momente mit Vater Henry

Jane Fonda war lange Zeit nicht gut auf ihren berühmten Vater zu sprechen. Doch Jahrzehnte nach Henry Fondas Tod sind die bitteren Gefühle in Bewunderung umgeschlagen. "Sein Vermächtnis inspiriert mich und macht mich stolz", sagte Richard Lugners heuriger Opernballgast 2007 bei den Filmfestspielen in Cannes.

In einem von der US-Zeitschrift veröffentlichten Video spricht Fonda mit TV-Moderator Chris Wallace über frühere Zeiten. Sie habe ihren Vater in einem ihrer letzten gemeinsamen Momente vor seinem Tod zum ersten Mal "zusammenbrechen und weinen" sehen. Auf die Frage, ob die beiden ihre Differenzen noch klären konnten, antwortete Fonda: "Bevor er starb, konnte ich ihm sagen, dass ich ihn liebe und dass ich ihm für alles, was nicht war, vergeben habe", so die Schauspielerin. "Und dass ich hoffe, dass er mir verzeiht, dass ich keine bessere Tochter bin. Ich konnte ihm das sagen."