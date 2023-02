"Komisches Gefühl": Ernster Abschied von Alfons Haider vom Operball

Für sein langjähriges Wirken als Opernball-Moderator wurde Haider mit rührenden Bildern vergangener Einsätze bedacht. Im Vorfeld des Balls hatte er bereits verraten: "Der ORF will mich verabschieden. Ich habe so viele Einladungen bekommen, dass ich in vier Logen sein könnte. Wer weiß, vielleicht gehe ich auch gleich nach dem Einstieg heim."

Neben Mirjam Weichselbraun führt heuer erstmals Andi Knoll durch die Ballnacht. Außerdem sind auch Teresa Vogl, Tarek Leitner und Nadja Bernhard mit von der Partie.