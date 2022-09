Der wahre Grund, warum Meghan & Harry bei Queen-Trauerfeier in zweiter Reihe saßen

Bei der Trauerfeier für die verstorbene Queen Elizabeth II in der Westminster Abbey am 19. September saßen der Herzog und die Herzogin von Sussex neben Prinzessin Beatrice und ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi in der zweiten Reihe, die sie sich ferner mit Lady Louise Windsor und Viscount Severn, den Kinder des Grafen und der Gräfin von Wessex, teilten.

König Charles II und seine Frau Camilla, Queen Consort, wurden zusammen mit Prinzessin Anne und ihrem Ehemann Sir Tim Laurence, Prinz Andrew und Prinz Edward sowie dessen Frau Sophie in der ersten Reihe auf der einen Seite des Ganges platziert - auf der anderen Seite saßen William, Kate und ihre Kinder, George und Charlotte in der ersten Reihe.

Enkel der Queen wurden ihrem "Alter" entsprechend platziert

Auf Twitter wurden nach dem Begräbnis der Königin zahlreiche Fragen zur Sitzordnung laut. So fragten sich viele, warum Harry nicht neben seinem älteren Bruder William saß.