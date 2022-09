Absichtlich gedemütigt? Wilde Verschwörungs-Theorie um Meghan bei Trauerfeier

Die zerrüttete Beziehung von Herzogin Meghan und Prinz Harry beschäftigt die Boulevardpresse und Royal-Fans bereits seit einigen Jahren. Zuletzt hieß es, das Herzogpaar von Sussex werde nach der Beerdigung der Queen alsbald zu seinen zwei gemeinsamen Kindern Archie und Lilibet in die USA zurückkehren. Trotz offenkundiger Annäherung zwischen William und Harry im Rahmen der Trauerfeierlichkeiten für Queen Elizabeth II soll der Aufenthalt der Sussexes in Großbritannien aber nicht reibungslos verlaufen sein. So berichtete The Times, dass Meghan und Harry vom Staatsempfang am Vortag der Beisetzung von Königin Elizabeth ausgeladen worden sein sollen. Das Paar habe sich "ausgeschlossen" und "verletzt" gefühlt, plauderte ein Insider aus. Zudem soll es zwischen den Sussexes und König III Charles Diskussionen darüber gegeben habe, ob die Sussex-Kinder in Zukunft einen His/Her-Royal-Titel erhalten werden oder nicht. Jetzt macht auch noch eine wilde Verschwörungstheorie in den sozialen Medien die Runde: Manch einer ist nämlich davon überzeugt, dass die Herzogin von Sussex bei der Beerdigung der Königin absichtlich gedemütigt wurde.

Meghans Gesicht mit Absicht verdeckt?

So manch Fan ist sich sicher, dass man der ehemaligen Schauspielerin bei der Trauerfeier in der Westminster Abbey einen unvorteilhaften Sitzplatz zugewiesen habe - bzw sei eine Kerze so platziert worden, dass sie Meghan verdeckte. Einem Bericht der New York Post zufolge glauben viele Royal-Fans, dass die Kerze mit Absicht so hingestellt worden ist, um die Herzogin zu demütigen. "Ich möchte kein Verschwörungstheoretiker sein, aber diese Kerze versperrt Meghan völlig die Sicht", stellte ein Twitter-User fest.