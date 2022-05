Der turbulente Anfang von Fürst Rainiers und Grace Kellys Romanze

Das erste Treffen von Hollywoodstar Kelly und Rainier wurde zum Teil von "Vom Winde verweht"-Schauspielerin Olivia de Havilland eingefädelt. Bereits 2017 hatte die inzwischen verstorbene Oscar-Preisträgerin gegenüber People über ihre Rolle bei dem Verkuppelungsprozess gesprochen. "Ich bin versucht zu glauben, dass es Schicksal war", erzählte de Havilland damals.

Am 4. Mai 1955 waren sie und ihr Ehemann Pierre Galante, der Chefredakteur der Zeitschrift Paris Match, mit dem Zug nach Cannes gereist. Als Galante erfuhr, dass Grace Kelly eine Mitreisende war, kam ihm die Idee, dass diese Fürst Rainier treffen sollte. Als der Zug in Cannes ankam, rannte de Havilland zu Kelly, um das Treffen vorzuschlagen. Sie habe sie auf dem Bahnsteig gefragt, ob sie einem Meeting mit dem monegassischen Fürsten zustimmen würde.

"Sie stimmte sofort zu, machte aber die hochprofessionelle Bedingung, dass ein solches Treffen zuerst von dem Studio genehmigt werden muss, das ihren Besuch in Cannes sponsert: MGM", erzählte der "Vom Winde verweht"-Star.

Turbulenter Start einer langjährigen Liebe

Nachdem Kellys Zustimmung gesichert war, versuchte Galante ein Treffen für den folgenden Nachmittag ein Treffen der beiden zu arrangieren. Er teilte Kelly telefonisch mit, dass Rainier sie zu einem Empfang im Palast eingeladen hatte, doch der Hollywoodstar lehnte zunächst wegen einer Verpflichtung in Cannes ab. Der Termin wurde um eine Stunde vorverschoben und Kelly gab nach.

Der Morgen vor Grace Kellys schicksalhafter Begegnung mit Fürst Rainier soll Berichten zufolge äußerst turbulent abgelaufen sein. Sie hatte keinen Haartrockner, Schminklicht oder ein Bügeleisen parat. Kelly strich sich die Haare glatt und zog ihr einziges faltenfreies Kostüm an. Die Aufzüge des "The Carlton"-Hotels, in dem sie untergebracht war, waren außer Betrieb, sie musste die Treppen hinunter laufen, um dem vor dem Hotel wartenden Galante zu begegnen und dann zum Wagen zu gelangen. Ein Auto mit Fotografen hielt sie auf und als Kelly und Galante schließlich im Hotel ankamen, war Rainier nicht da.

Laut Fürst Albert wurde seine Mutter damals von einem Mitarbeiter des Fürsten begrüßt. 55 Minuten lang wurde Kelly dann vom Leiter des Palastes, Michel Demaurizi bespaßt, der Grace Kelly laut Albert "heroisch" beschäftigte. Wie Albert kürzlich gegenüber Paris Match erzählte, führte Demaurizi sie durch die Räume der großen Gemächer des Palastes.