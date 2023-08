Von beiden attackiert: Meghans schlimmster Streit mit William und Kate

Glaubt man Adels-Experten und Körpersprache-Lesern so konnte Prinz William von Anfang an nicht wirklich viel mit Prinz Harrys Ehefrau anfangen. "Es ist schwer, eine Pose zu finden, in der William und Meghan auch nur diese höfliche Wärme zeigen", erklärte Körpersprache-Exprtin Judy James im Februar im Gespräch mit Express. William habe zudem immer den Eindruck gemacht, als wolle er seine Begegnungen mit Harrys Frau möglichst kurz gestalten. Allzu lange habe er nie in ihrer Nähe zu verweilt.

Wegen Kommentar über Kate: William machte Meghan zur Schnecke

Als William erfuhr, sein Bruder wolle die US-Amerikanerin Meghan Markle heiraten, soll er gegenüber Harry Bedenken geäußert haben. "William war sehr besorgt darüber, dass sich die Beziehung der beiden so schnell entwickelt hatte", berichtete Adels-Expertin Kathie Nicoll in einer Doku. "Und weil er Harry sehr nahe steht, war er vermutlich die einzige Person, die sagen konnte: 'Das geht alles doch ziemlich schnell. Bist du dir sicher?'"

