Peinlich-Video: Wie William vor Megxit Blickkontakt mit Meghan zu vermeiden versuchte

William habe zudem immer den Eindruck gemacht, als wolle er seine Begegnungen mit Harrys Frau möglichst kurz gestalten. Allzu lange habe er nie in ihrer Nähe zu verweilt. "Seine wärmste Geste war wahrscheinlich die, als er Meghan nach dem Tod der Königin zu sich winkte, um sich ihnen [Anm.: William, Kate und Harry] am Beginn des gemeinsamen Rundgangs anzuschließen", sagte James.

Weihnachten 2018: William mied Augenkontakt mit Meghan

Dies scheint nun auch ein Video zu beweisen, dass seit Kurzem auf Tiktok die Runde macht und einen gemeinsamen Auftritt von William und Meghan dokumentiert, der vor dem R√ľcktritt der Sussexes, wie Harry und Meghan auch genannt werden, stattgefunden hat.

In dem Clip, der vom Account "RoyalWatcher" ver√∂ffentlicht wurde, wirkt es so, als w√ľrde William sein Bestes geben, um ja keinen Blickkontakt zur ehemaligen "Suits"-Darstellerin Meghan herzustellen, als die Royal Family 2018 den Weihnachtsgottesdienst verlie√ü - w√§hrend Meghan gleich zweimal den Versuch zu unternehmen schien, William in die Augen zu schauen.