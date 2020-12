Der lange Schatten des Wendlers: "Deutschland sucht den Superstar" startet

Wer sich die Instagram-Seite von Michael Wendler (48) anschaut, könnte den Eindruck bekommen, dass nichts passiert ist. Auf einem der jüngsten Clips sieht man den Schlagerbarden lässig-kraftvoll schlendern. Sonnenstrahlen umspielen das sonnenbebrillte Haupt, bevor ein Logo ins Bild fliegt: "Deutschland sucht den Superstar. Die neue Staffel DSDS. Ab 5. Januar 2021".

Wie so oft im Wendler-Kosmos liegen die Dinge dann aber doch nicht ganz so einfach. Richtig ist: Am 5. Jänner (20.15 Uhr, RTL) beginnt eine neue Runde der Castingshow, es ist sage und schreibe die 18. Staffel. Nicht zutreffend ist dagegen der Eindruck, dass der Wendler vollwertiger Teil des Formats sein wird. Denn mitten in der Produktion brach das Arbeitsverhältnis krachend zusammen.

Wendler wird nicht rausgeschnitten

Wendler selbst erklärte im Oktober seinen Rückzug aus der DSDS-Jury, in der er über die Kandidaten hatte urteilen sollen. Der Knall war die Begründung: Er warf der deutschen Bundesregierung in einem irritierenden Video in der Coronakrise "grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und das Grundgesetz" vor. Zudem beschuldigte er Fernsehsender, darunter RTL, "gleichgeschaltet" zu sein.

Ergebnis: Sein bisheriger Haussender distanzierte sich sofort und nannte ihn einen Verschwörungstheoretiker. Später bestritt Wendler zwar, ein Coronaleugner zu sein. Auf seinem Kanal ist allerdings von "Fake Pandemie" und "Medienzensur" zu lesen. Kurzum: Die Brücke zurück kann als eingestürzt gelten.