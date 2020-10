"Hat sich angebahnt": Manager schildert Chronologie von Wendler-Absturz

Die Krönung sei gewesen, dass ihn der Wendler kontaktiert hätte, um ihm mitzuteilen, dass er das Video hochladen und nicht zurück nach Deutschland kommen werde.

Kontakt zu Corona-Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann

Außerdem habe der "Egal"-Interpret angedeutet, seit einigen Tagen engen Kontakt zu Attila Hildmann zu haben – da sei ihm einiges klar geworden. Offenbar hält Krampe einen Einfluss des Corona-Gegners auf den Wendler für möglich.

"Ich glaube, dass das gesteuert wird", spekuliert der Manager, der Wendlers Verhalten "sehr befremdlich" findet.

Der vegane Koch Attila Hildmann gilt als radikaler Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker. Er selbst bezeichnet sich als "ultratrechts" und wird als Verschwörungsprediger bezeichnet. Bei der Corona-Demonstration am Reichstag in Berlin am 29. August, bei der Zehntausende gegen die staatlichen Corona-Schutzauflagen demonstriert hatten, hatte er auf einer Bühne zu Widerstand aufgrufen. Von "lügenden Medien" war da die Rede, "Quarantänekonzentrationslagern" für Kinder und einer "genverändernden Giftspritze". Schließlich wurde Attila Hildmann von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Vor zwei Wochen habe Wendlers Manager dann erfahren, dass der Wendler Informationen aus dem Messenger-Dienst "Telegram" beziehe. Irgendwann sei der Punkt gekommen, an dem er dem Wendler geraten habe, sich über psychologische Hilfe Gedanken zu machen. Daraufhin habe dieser Deutschland fluchtartig verlassen und sei in die USA abgereist.

Man solle die Situation nicht als "Spaßnummer" ansehen, bittet Markus Krampe. "Hier gehen ganze Existenzen kaputt", so der Manager.