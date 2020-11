Michael Wendler: Auch Ehefrau Laura verliert jetzt ihren Manager

"Ich rechne ihr hoch an, dass sie in der jetzigen Zeit an der Seite ihres Ehemanns steht, jedoch hätte ich, und sicherlich auch viele andere, gehofft, dass sie sich klarer zu den Aussagen von Michael positioniert/distanziert", so Krampe weiter.

Doppelt bitter für Micheal Wendlers Ehefrau: In den sozialen Medien wird der Manager von vielen Usern in seiner Entscheidung bestärkt. "Absolut verständlich", heißt es unter anderem in den Kommentar zu dem Posting. Die Entscheidung sei "längst überfällig", finden viele Fans.