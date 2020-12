Nach Corona-Eklat: Michael Wendler gesteht Ehe-Krise mit Laura Müller

Eine Trennung käme für sie aber nicht infrage. "Natürlich werde ich mich nicht von Michael trennen. Wir sind ein glücklich verheiratetes Ehepaar, ich liebe Michael und was wäre ich für eine Ehefrau, wenn ich ihn jetzt im Stich lassen würde?", stellte Laura offiziell klar.

Michael Wendler hatte Oktober seinen Ausstieg aus der DSDS-Jury bekannt gegeben und sich im Rahmen seiner Ankündigung auch kritisch zu den Corona-Maßnahmen und der Berichterstattung der Medien darüber geäußert. Der Wirbel war groß um den Sänger, der in einem Videoauftirtt af Instagram ausgeführt hatte, dass er der Bundesregierung in der Corona-Krise "grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und das Grundgesetz" vorwerfe. Weiter hatte der Wendler die Fernsehsender, darunter RTL beschuldigt, "gleichgeschaltet" zu sein. Zudem soll er in engem Kontakt mit Attila Hildmann stehen, wie sein Manager in der Show von Oliver Pocher angab. Der Vegan-Kochbuchautor Hildmann nennt sich selbst "ultrarechts" und einen Verschwörungsprediger.

Sein Manager hat Michael Wendler inzwischen die Zusammenarbeit gekündigt. Und auch für Laura Müller hatte der Eklat um ihren Mann Konsequenzen. Erst vor wenigen Tagen hatte Wendlers Ex-Manager Markus Krampe, der bis vor Kurzem auch Laura vertrat, bekannt gegeben, ihr die Zusammenarbeit ebenfalls zu kündigen.