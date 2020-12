Designer-Artikel nur Fake? Pocher entlarvt Adventskalender von Michael Wendler

Nach den Negativ-Schlagzeilen um seine Person in den vergangenen Wochen, die auch die Karriere seiner Ehefrau Laura in Mitleidenschaft ziehen, hat der Michael Wendler seine Frau mit einem ganz persönlichen Adventskalender überrascht. Seit vierzehn Tagen erfreut sich die 20-Jährige nun schon täglich über ein neues Luxus-Geschenk, das besagter Kalender für sie bereit hält. Auf Instagram rühmte sich Wendlers Frau unter anderem schon mit einer Louis-Vuitton-Handtasche für knapp 2.000 Euro oder Weissgold-Ohrringen von Effy für knapp 2.300 Euro.

Designer-Fälschungen und getragene Schuhe?

Fans äußern jedoch Zweifel an der Echtheit der Geschenke. So spekulieren User in den sozialen Medien, dass einige der von Laura ausgepackten Designer-Artikel den Anschein machen, als wären sie bereits getragen worden. Eine Sonnenbrille, die der Wendler seiner Frau nun geschenkt hat, soll Laura ihren Followern zufolge in der Vergangenheit sogar selbst schon einmal aufgehabt haben.