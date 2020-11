Wendler: Neue Kritik an Corona-Politik der deutschen Regierung

Schlagersänger Michael Wendler ("Egal") hat sich erneut mit scharfer Kritik an der deutschen Bundesregierung und deren Corona-Politik zu Wort gemeldet. Er halte die Pandemie-Maßnahmen der Regierung für "verfassungswidrig und kriminell", sagte der wegen seiner Äußerungen umstrittene 48-Jährige am Dienstagabend in einem Live-Video auf Instagram. Freiheitsrechte würden eingeschränkt, "das Grundgesetz mit Füßen getreten". Die Regierung solle zurücktreten.

Wendler wiederholte seine Behauptung, Deutschland wolle eine Impfpflicht einführen. Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat immer wieder betont, dass es eine solche Impfpflicht nicht geben werde. Die Bild-Zeitung beschrieb Wendlers knapp 30 Minuten dauernden Livestream als "eine XXL-Auflage der irren Instagram-Video-Botschaft vom Oktober, in der der Wendler seinen DSDS-Ausstieg verkündete".