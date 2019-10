Demi Lovato entschuldigt sich nach Israel-Trip

Anfang der Woche postete US-Sängerin und Disneystar Demi Lovato (27) Bilder einer Reise nach Israel auf Instagram. Zu dem Trip war sie eingeladen worden, im Austausch für Postings auf ihrem Account.

Lovato genoß die Tage dort sichtlich, vor allem in spiritueller Art und Weise, wie sie schreibt. Sie besuchte Yad Vashem (das Holocaust Denkmal in Jerusalem), die Klagemauer und ließ sich im Jordan taufen, "an der gleichen Stelle wie Jesus". Für die gläubige Sängerin ein Ereignis, das sie ihre "Beziehung zu Gott wie nie zuvor" spüren ließ. "Ich bin dankbar für die Erinnerungen und die Möglichkeit, das Gott-große Loch in meinem Herzen zu füllen. Danke, dass ich dort sein durfte, Israel", so Lovato auf Instagram.