Demi Lovato: Trennung nach nur vier Monaten

Warum sich das Paar nun überraschend getrennt hat, ist nicht bekannt. Lovato soll sich vor Kurzem erneut in Behandlung begeben haben. "Sie ist kürzlich in eine Einrichtung gegangen, aber es war ihre eigene Entscheidung." Inzwischen sei sie wieder zurück in L.A. und wolle sich erstmal um sich selbst kümmern.