"Schamlos und stolz": Demi Lovato präsentiert ihre Cellulite

Sie wolle nun ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen und authentisch sein. "Hier bin ich also: schamlos, furchtlos und stolz auf einen Körper, der viel durchgemacht hat und mich weiter verblüffen wird, wenn ich eines Tages hoffentlich ein Baby zur Welt bringen werde." Sie fühle sich wohl in ihrer Haut und stresse sich mittlerweile nicht mehr mit "verrücktem Diätmist". "Ich liebe mich. Und du solltest dich auch lieben", schrieb Lovato in ihrem Eintrag.