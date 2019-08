celluLIT: Ashley Graham zeigt Nacktfoto mit Dehnungsstreifen

Dem Druck, auch in der Schwangerschaft keine Makel aufzuweisen, widersetzt sich das Curvy-Model selbstbewusst. Mit den ehrlichen Fotos will sie anderen Frauen Mut zusprechen, sich so anzunehmen, wie sie sind.

Fast alle Frauen haben Orangenhaut

80 bis 90 Prozent aller Frauen haben Cellulite. Entgegen der gängigen Meinung kann Cellulite auch bei sehr schlanken Frauen auftreten. Orangenhaut kommt zudem fast ausschließlich bei Frauen vor, da das männliche Bindegewebe eine andere Struktur hat. Fettläppchen, die sich in der Unterhaut befinden, die durch Bindegewebsfasern voneinander getrennt werden, sind für deren Entstehung verantwortlich.