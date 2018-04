Wunder-Drink & spezielles Workout: Kim ist ihre Cellulite los

Immer perfekt aufgebrezelt, immer top in Form: So inszeniert sich Reality-Superstar Kim Kardashian (36) in aller Regel. Kein Wunder, dass dem sendungsbewussten Showgirl gar nicht gefiel, als vor mehr als einem Jahr plötzlich Paparazzi-Bilder um die Welt gingen, die Kim mit heftiger Cellulite an ihrem bekannten Hinterteil zeigten. In ihrer TV-Show sieht man Kardashian nach den unvorteilhaften Bildern in Tränen ausbrechen.

Radikale Veränderung

Danach wurde prompt ein Fitness-Guru engagiert und das Essverhalten radikal umgestellt. Jetzt präsentiert sich Kim wieder freizügig und fitter als je zuvor: „Ich habe die Figur meines Lebens!“ posaunt sie nun.