Dem Vater zum Verwechseln ähnlich: Oli P zeigt Sohn Ilias

Der einstige Teenie-Star, Sänger und Schauspieler Oliver Petszokat alias Oli P. ist mittlerweile selbst Vater eines Sohnes, der das Teenager-Alter bereits hinter sich hat. Der 21-jährige Ilias durfte fern der Öffentlichkeit aufwachsen. In einem Instagram-Post teilte Petszokat nun einen seltenen Schnappschuss seines Nachwuchses. "So stolz, wie man sein kann", schrieb der 42-Jährige in der Liebeserklärung an seinen Sohn, der aus seiner früheren Ehe mit der deutschen Schauspielerin Tatiani Katrantzi stammt. Was auffällt: Ilias wird seinem berühmten Vater immer ähnlicher.