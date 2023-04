Das größte Beziehungs-Desaster von Ben Affleck

Berichten zufolge fühlte sich Affleck aus mehreren Gründen zu Sexton hingezogen. "Ben mag eine Frau mit Köpfchen und Schönheit, aber er mag es auch, frei zu sein und zu tun, was er will", verriet ein Insider damals gegenüber People. Ex-Frau Garner soll alles andere als begeistert gewesen sein vom damaligen Love Interest ihres Ex-Mannes. "Natürlich ist sie nicht erfreut, dass er mit einem 22-jährigen Playboy-Model ausgeht", sagte ein Freund der Schauspielerin gegenüber Us Weekly. "Aber sie ist auch nicht überrascht. Jen hat das von Ben erwartet", unkte die Quelle.

