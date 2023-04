Schwanger und ungeschminkt: Erkennen Sie diesen Star?

Im Alter von sechs Jahren begann die gebürtige New Yorkerin mit Unterricht in Modern Dance, mit nur elf Jahren nahm sie bereits am renommierten Lee Strasberg Theatre and Film Institute Schauspielunterricht. Ihr Fokus habe sich im Alter von neun Jahren vom Tanzen weg und hin zur Schauspielerei verlagert, erzählte sie einmal in einem Interview.

Im Alter von zwölf Jahren wurde ihr eine Rolle in Steven Spielbergs Film "Schindlers Liste" angeboten, doch ihre Eltern lehnten diese damals ab. Eine ihrer ersten Rollen war jene an der Seite von Winona Ryder in "Betty und ihre Schwestern".